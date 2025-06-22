الصين وفرنسا وإسبانيا يعربون عن قلقهم من استمرار التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعربت عدة دول عن قلقها البالغ من التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، داعيةً إلى احترام القانون الدولي، وإيقاف إطلاق النار في أقرب وقت، واللجوء إلى الحوار.

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وشدّدت وزارة الخارجية الإسبانية على أهمية التوصل إلى حل بالطرق الدبلوماسية، وضرورة إيقاف العنف والعودة إلى المفاوضات، معربةً عن قلقها من التصعيد في المنطقة.



ودعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أطراف الصراع، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي، إلى "إيقاف إطلاق النار في أقرب وقت، وضمان سلامة المدنيين، واللجوء إلى الحوار والتفاوض"، مؤكدةً استعداد بكين للعمل مع المجتمع الدولي لتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق العدل، واستعادة السلام والاستقرار الإقليميين.