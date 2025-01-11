الطائرة الكورية المنكوبة .. "مفاجأة مدوية" تربك الحسابات

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.
وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.
ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.
وقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب.
وصف الحادث بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.
الطائرة المنكوبة هبطت بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني.
أدى الحادث إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
عقلية الرجل الواحد.. تفاصيل جديدة حول انهيار نظام الأسد بسوريا
-
من اليوم الأول .. ترامب يعتزم إصدار 100 أمر تنفيذي
-
السيسي يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب الحرب
-
تنصيب مادورو رئيسا لولاية ثالثة في فنزويلا وردود فعل غربية
-
هل لبشار الأسد علاقة بوفاة والده؟.. مصدر يكشف تفاصيل
-
البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء
-
بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في "وضع صعب"
-
200 رجل إطفاء يهرعون لإخماد حريق هائل في نيويورك