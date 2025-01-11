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الطائرة الكورية المنكوبة .. "مفاجأة مدوية" تربك الحسابات

طائرة كوريا الجنوبية احترقت على المدرج
طائرة كوريا الجنوبية احترقت على المدرج
السبت، 11-01-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، السبت، أن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو آير"، التي تحطمت في 29 ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق فقط من الحادث.اضافة اعلان


ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.

وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.

ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.

وقع الحادث عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب.

وصف الحادث بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.

الطائرة المنكوبة هبطت بدون عجلات أو معدات للهبوط في المطار وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بالهيكل الخرساني.

أدى الحادث إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.

سكاي نيوز
 
gnews

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