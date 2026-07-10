"الطاقة الدولية": التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.

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