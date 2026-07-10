"الطاقة الدولية": التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027

وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق، الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات قرابة 14 مليون برميل يوميا.
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