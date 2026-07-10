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"الطاقة الدولية": التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027

يظهر شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها
وكالة الطاقة الدولية
 
الجمعة، 10-07-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب.

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وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق، الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات قرابة 14 مليون برميل يوميا.

 
 


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