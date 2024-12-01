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الطيران السوري - الروسي يستهدف المسلحين جنوب إدلب وفي سهل الغاب

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "الوطن" الأحد، بأن الطيران الحربي السوري- الروسي يشن غارات على محاور جنوب شرقي إدلب وجنوب إدلب وسهل الغاب مستهدفا تحركات الجماعات المسلحة وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم.

وكشفت الصحيفة عن استهداف مقر قيادي مركزي لـ"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) يرجح أن زعيمها المعروف بـ "أبو محمد الجولاني'' كان بداخله.

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وأضافت الصحيفة أن غارات عنيفة للطيران السوري  الروسي استهدفت خطوط إمداد "النصرة" في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.


وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.


وفي وقت سابق نشرت الصحيفة مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.


جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

 

RT

 
gnews

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