العاصفة الثلجية في أمريكا تتسبب بإلغاء 1870 رحلة جوية الإثنين

وبحسب تقرير لشبكة CNN الأميركية، تسببت العاصفة في تساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد والمطر المتجمد، عقبه انخفاض حاد في درجات الحرارة في مساحات واسعة من البلاد.
كما أُلغيت أكثر من 1870 رحلة مقررة اليوم، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، لكنه يشير إلى أن شركات الطيران ستحتاج إلى يوم إضافي لإعادة ترتيب عملياتها بعد العاصفة.
وتم إلغاء ثلث رحلات اليوم المغادرة من مطاري لاغوارديا وجون إف. كينيدي في نيويورك، وربع الرحلات من مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي، إضافة إلى إلغاء أكثر من نصف الرحلات المغادرة من بوسطن.
في المقابل، لم يُلغَ حتى الآن سوى 21 رحلة فقط مقررة ليوم غد الثلاثاء.
من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب العاصفة بأنها "تاريخية"، ووافق السبت الماضي على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من 10 ولايات، معظمها في الجنوب الأوسط.
