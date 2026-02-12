العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم روسي بصواريخ

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تلغرام "لا يزال الهجوم الصاروخي على العاصمة مستمرا".
وأضاف كليتشكو أن القصف استهدف مباني سكنية وغير سكنية على ضفتي نهر دنيبرو الذي يقسم المدينة. وتم إرسال فرق الطوارئ إلى المواقع.
وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في ضاحية شرقية.
-
