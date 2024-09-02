العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين

الوكيل الإخباري- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرين ملكيين يقضيان بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.