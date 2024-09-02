العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وصدر أمر ملكي آخر بتشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية.
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