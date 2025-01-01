العثور على أكثر من 30 جثة في مقابر مجهولة في المكسيك

وأضاف أن السلطات ستواصل القيام بالأنشطة اللازمة للبحث عن جثث الأشخاص المدرجين في قائمة المفقودين.
وأفاد حاكم تشياباس، إدواردو راميريز في وقت سابق عن عملية نفذت في الولاية، عثرت السلطات المحلية عبرها على 15 جثة في مقابر مجهولة في موقعين، كما اعتقلت أربعة أشخاص وتم العثور خلال العملية على أسلحة ومخدرات ووسائل نقل.
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