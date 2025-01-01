العثور على أكثر من 30 جثة في مقابر مجهولة في المكسيك

الوكيل الإخباري- صرح المدعي العام لولاية تشياباس، خورخي لويس لافين أباركا، أنه تم العثور على أكثر من 30 جثة في مقابر مجهولة في الولاية بجنوب شرق المكسيك، حيث تنشط عصابات الإجرام.

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