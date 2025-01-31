العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن

وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي سي بي إس نيوز وإيه بي سي نيوز.
وأوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية، المكلفة بالتحقيق في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه؛ لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.
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