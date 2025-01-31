 
الجمعة 2025-01-31 01:55 م
 

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن

محققون يجمعون قطعا من حطام الطائرة بعد اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأميركي
محققون يجمعون قطعا من حطام الطائرة بعد اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأميركي
الجمعة، 31-01-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أميركية، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن الأربعاء؛ بعد اصطدامها بمروحية عسكرية، في حادث أسفر عن مقتل 67 شخصا.اضافة اعلان


وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي سي بي إس نيوز وإيه بي سي نيوز.

وأوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية، المكلفة بالتحقيق في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه؛ لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.
 
gnews

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