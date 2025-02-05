العثور على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن

الوكيل الإخباري- عثرت فرق الإنقاذ في العاصمة واشنطن، على جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 67 والذين لقوا حتفهم في حادث تصادم الأسبوع الماضي، بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن، وفق ما أفادت السلطات.

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وفي الأيام الأخيرة، واصل عناصر الإنقاذ عمليات البحث في المياه الجليدية لنهر بوتوماك لانتشال جميع الجثث بعد أسوأ مأساة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ العام 2001، والتي قُتل فيها جميع الركاب الذين كانوا في الطائرتين.



وأعلنت كل الخدمات المشاركة في عمليات البحث، العثور على (جثث) ضحايا الحادث، موضحة في بيان مشترك أنه تم التعرف على هوياتهم بشكل مؤكد، باستثناء واحدة.



وأضافت أن فرق الإنقاذ تركز الآن على "انتشال الحطام المتبقي للطائرتين من نهر بوتوماك".