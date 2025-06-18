الأربعاء 2025-06-18 12:22 م
 

العثور على حطام مسيرة إسرائيلية غرب همدان

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منظومات إيرانية للدفاع الجوي
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة أنباء فارس إنه تمّ العثور على حطام مسيرة إسرائيلية أسقطت أمس الثلاثاء غرب همدان.

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من جهته أكد مساعد الشؤون الأمنية في محافظة سمنان إسقاط عدد من الأهداف الإسرائيلية المعادية في أجواء مدينة شاهرود.


وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

 
gnews

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