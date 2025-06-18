العثور على حطام مسيرة إسرائيلية غرب همدان

الوكيل الإخباري- قالت وكالة أنباء فارس إنه تمّ العثور على حطام مسيرة إسرائيلية أسقطت أمس الثلاثاء غرب همدان.

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من جهته أكد مساعد الشؤون الأمنية في محافظة سمنان إسقاط عدد من الأهداف الإسرائيلية المعادية في أجواء مدينة شاهرود.