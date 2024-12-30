العثور على مقبرة جماعية في حلب

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العميد أحمد لطوف، قائد شرطة محافظة حلب، توجه برفقة فريق من قيادة الشرطة إلى الموقع للكشف عن الحالة وتقييم الوضع. كما تم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان والمشاركة في أعمال استخراج الجثث.
وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لتحديد هوية الجثث من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تهدف إلى كشف ملابسات الحادث وزمن وقوعه.
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