العثور على مقبرة جماعية في حلب

10:08 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، العثور على مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث في مدينة حلب، بعد أن أبلغ أحد سكان المنطقة الجهات الأمنية عن وجود الموقع. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العميد أحمد لطوف، قائد شرطة محافظة حلب، توجه برفقة فريق من قيادة الشرطة إلى الموقع للكشف عن الحالة وتقييم الوضع. كما تم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان والمشاركة في أعمال استخراج الجثث.



وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لتحديد هوية الجثث من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تهدف إلى كشف ملابسات الحادث وزمن وقوعه.