العثور على 29 جثة أخرى لمهاجرين بجنوب شرق ليبيا

12:52 ص

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول أمني، الخميس، إن السلطات الليبية عثرت على 29 جثة أخرى على الأقل لمهاجرين في مقبرة جماعية بجنوب شرق البلاد. اضافة اعلان





وارتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 57 جثة، بعد أن أعلن النائب العام الأحد أن السلطات انتشلت 28 جثة شمالي الكفرة، وهي منطقة كبيرة بجنوب شرق البلاد.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين إن الجثث التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار طلقات نارية.



وتقع المدينة الرئيسية في الكفرة على بعد نحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس.



وفي السادس من فبراير/ شباط، انتشلت مديرية الأمن بمنطقة الواحات بشرق ليبيا 19 جثة من مقبرة جماعية في منطقة إجخرة، فيما انتشل الهلال الأحمر الليبي 10 جثث لمهاجرين قبالة ميناء ديلة بمدينة الزاوية غرب البلاد بعد غرق قارب.