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العراق.. إعلان تأمين رواتب الموظفين للعام 2025

ت
أرشيفية
الأحد، 12-01-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني أن وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025.

وذكر العطواني أن "وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025".

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وأضاف: "شكلنا لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _ 2025"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم في جلسة يوم غد الاثنين تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".


وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين. 

 

RT

 
gnews

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