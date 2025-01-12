العراق.. إعلان تأمين رواتب الموظفين للعام 2025

وذكر العطواني أن "وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025".
وأضاف: "شكلنا لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _ 2025"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم في جلسة يوم غد الاثنين تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.
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