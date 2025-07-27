الأحد 2025-07-27 07:20 م
 

العراق .. اعتقالات وتحقيق فوري بعد "اشتباكات الكرخ"

أرشيفية للشرطة العراقية
أرشيفية للشرطة العراقية
 
الأحد، 27-07-2025 05:22 م
الوكيل الإخباري-   أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات حادثة الاشتباكات المسلحة داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.اضافة اعلان


وكشفت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات ألقت القبض على 14 متهمًا في الاشتباكات ينتمون إلى الحشد الشعبي.

وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهمًا، ولدى تدقيق هويات المُلقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45، 46) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكانت الاشتباكات المسلحة التي خاضتها الشرطة الاتحادية العراقية مع هذه المجموعة قد خلّفت 14 جريحًا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية.

وذكرت الداخلية العراقية في بيان أن "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".

وشددت الوزارة على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".

سكاي نيوز
 
 
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