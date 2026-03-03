العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بمسيرتين

وقال، عضو حكومة محافظة صلاح الدين ياسين محمد، ببيان، إن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة ضمن محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، استهدفت عبر طائرتين مسيرتين، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية.
