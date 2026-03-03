الثلاثاء 2026-03-03 05:16 ص

العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بمسيرتين

الثلاثاء، 03-03-2026 03:52 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، تعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وقال، عضو حكومة محافظة صلاح الدين ياسين محمد، ببيان، إن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة ضمن محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، استهدفت عبر طائرتين مسيرتين، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية.

 
 


