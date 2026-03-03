العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بمسيرتين

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، تعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، لهجوم بطائرتين مسيرتين.

اضافة اعلان