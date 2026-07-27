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العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجمات ضد دول الجوار

علم العراق
علم العراق
 
الإثنين، 27-07-2026 09:25 م
الوكيل الإخباري-   أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وأضاف المكتب أن الواقعة قيد التحقيق، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وجّه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما ورد ببيان وزارة الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت الاثنين، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية إن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران".

وأدان الأردن الاثنين، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية؛ وتعدها انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 
 


gnews

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