 
الخميس 2024-09-05 02:34 م
 

 

العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري-   تقدمت لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي بمقترح لعقد دورات تثقيفية "إلزامية" للمقبلين على الزواج؛ بهدف نشر الوعي حول حقوق وواجبات كل من المرأة والرجل، والحد من حالات العنف الأسري.

اضافة اعلان


وقالت رئيسة اللجنة، دنيا الشمري، إن "معدلات العنف الأسري في البلاد تصاعدت بشكل مخيف، هذا مع تسجيل المحاكم أرقاما قياسية في نسب الطلاق، وكل ذلك ناجم عن نقص الوعي لدى المتزوجين، خصوصاً أن غالبية حالات الزواج اليوم هي لصغار السن، لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً".


وأضافت أن "ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري دفعنا في لجنة المرأة والطفولة إلى تقديم مقترح لإلزام المقبلين على الزواج للدخول بدورة تثقيفية لمدة شهر واحد.

 

ارم 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي السعودية.. القبض على 7 هددوا الوحدة الوطنية وأثاروا البغضاء

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

تعبيرية

منوعات كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

رضوى الشربيني

فن ومشاهير رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

تعبيرية

عربي ودولي العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

جانب من الورشة

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص



 


الأكثر مشاهدة