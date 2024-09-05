العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

وقالت رئيسة اللجنة، دنيا الشمري، إن "معدلات العنف الأسري في البلاد تصاعدت بشكل مخيف، هذا مع تسجيل المحاكم أرقاما قياسية في نسب الطلاق، وكل ذلك ناجم عن نقص الوعي لدى المتزوجين، خصوصاً أن غالبية حالات الزواج اليوم هي لصغار السن، لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً".
وأضافت أن "ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري دفعنا في لجنة المرأة والطفولة إلى تقديم مقترح لإلزام المقبلين على الزواج للدخول بدورة تثقيفية لمدة شهر واحد.
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