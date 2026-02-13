الجمعة 2026-02-13 11:48 م

العراق: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم داعش من سوريا

علم العراق.
العراق
 
الجمعة، 13-02-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إنه تم نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية إلى العراق حتى الآن ولا تزال العملية مستمرة، مضيفا أن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيلهم قريبا.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق، وحذر من تصاعد نشاط التنظيم في سوريا في الآونة الأخيرة.

 
 


