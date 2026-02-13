العراق: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم داعش من سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إنه تم نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية إلى العراق حتى الآن ولا تزال العملية مستمرة، مضيفا أن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيلهم قريبا.

