العراق يباشر محاكمة معتقلي داعش المرحلين من سوريا
 
الوكيل الإخباري- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، أن السلطات القضائية ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر تنظيم داعش الذين يتسلمهم العراق من السجون التي كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار عملية نقل جماعية أطلقتها القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".اضافة اعلان


وقال المجلس في بيان إن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة العراقية تسلم الدفعة الأولى من المعتقلين، وتضم 150 عنصراً من "داعش"، بينهم عراقيون وأجانب.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن عملية التسليم تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أن المعتقلين أُودعوا في المؤسسات الإصلاحية العراقية.

