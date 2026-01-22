العراق يباشر محاكمة معتقلي داعش المرحلين من سوريا

وقال المجلس في بيان إن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة العراقية تسلم الدفعة الأولى من المعتقلين، وتضم 150 عنصراً من "داعش"، بينهم عراقيون وأجانب.
وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن عملية التسليم تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أن المعتقلين أُودعوا في المؤسسات الإصلاحية العراقية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب
-
بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس
-
هاكابي: أجلنا ضربة إيران ولم نلغها
-
بريطانيا: لن نوقع اليوم على ميثاق "مجلس السلام"
-
مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا
-
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها بين أوكرانيا وروسيا
-
إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب