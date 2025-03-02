 
الأحد 2025-03-02 11:30 ص
 

العراق يدخل تعديلات على نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب

ا
أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري - أعلن العراق إيقاف العمل بمنح سمة "الدخول عند الوصول" لمواطني عدد من الدول، على أن يتقدم طالبو السمة للحصول عليها عبر منصة إلكترونية.

وأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية العراقية، إيقاف العمل بمنح سمة الدخول Visa on Arrival عند الوصول وشملت أيضا رعايا دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، كندا، كوريا الجنوبية، اليابان وسويسرا ونيوزيلندا.

وأكدت المديرية، بعد الإعلان الذي يصبح ساري المفعول مع تاريخ 21 مارس الجاري، ضرورة المباشرة من الآن فصاعدا بمنح سمة الدخول الالكترونية في مطار بغداد الدولي وفق آلية تم تعميمها بعد ملء مسبق لاستمارة على رابط إلكتروني من قبل المسافر وذلك بعد أن يستكمل كافة متطلبات الحصول على سمة دخول إلكترونية أصولا.

اضافة اعلان


وشددت على الاستعداد لاستقبال الطلبات ومنح المسافرين سمة الدخول الالكترونية في وقت قياسي وطالبت شركات الطيران التأكد من حصول المسافر القادم إلى جمهورية العراق على تلك السمة.


ولفتت المديرية ضرورة التزام شركات الطيران والمكاتب العاملة في مطار بغداد الدولي بهذا القرار، مشددة على عدم السماح بصعود أي مسافر على متن الرحلات المتجهة إلى العراق دون الحصول على التأشيرة الإلكترونية المسبقة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

هم

طب وصحة تحذير من الجلطات في رمضان: نصائح للمدخنين وعشاق الكافيين!

7ع

طب وصحة نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

ت

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان باسم سمرة

اتحاد الجامعات العربية

أخبار محلية اتحاد الجامعات العربية: الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية لا يتجاوز 1%

ت

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل حول زواجه بعد رمضان

تعبيرية

فلسطين شهيد ومصاب في قصف لمسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

ا

عربي ودولي العراق يدخل تعديلات على نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب

p;

فن ومشاهير أحداث مشوقة في الحلقة الثانية من 'المداح 5' تزداد إثارة



 




الأكثر مشاهدة