العراق يُدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، والتي تضمنت إن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".
وعدت هذه التصريحات بأنها تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة."
