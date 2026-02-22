العراق يُدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، تصريحات السفير الأميركي التي تضمنت سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، والتي تضمنت إن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".