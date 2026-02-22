الأحد 2026-02-22 02:04 ص

العراق يُدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

علم العراق
العراق
 
الأحد، 22-02-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، تصريحات السفير الأميركي التي تضمنت سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، والتي تضمنت إن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".


وعدت هذه التصريحات بأنها تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة."

 
 


