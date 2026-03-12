العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

09:49 ص

عبر العراق، اليوم الخميس، عن استنكاره الشديد عقب تعرض ناقلتي نفط لهجوم في المياه الإقليمية جنوبي البلاد، ما أسفر عن توقف الموانئ النفطية للبلاد بشكل تام.





وشددت السلطات الأمنية العراقية في بيان على أن استهداف المنشآت النفطية أو الناقلات في المياه العراقية يعد عملاً تخريبياً جباناً وتجاوزاً على السيادة العراقية، مشيرة إلى أن البلاد تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ 38 من أفراد الطواقم، فيما توفي أحدهم خلال الهجوم على الناقلتين.



من جانبها، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن أسفها الشديد لاستهداف ناقلتين تعملان ضمن المياه الإقليمية العراقية، مؤكدة أن هذا الاستهداف يؤثر سلباً في أمن العراق واقتصاده.



وقالت الشركة إن الناقلتين المستهدفتين مؤجرتان لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة معها، وقد تعرضتا لهجوم أثناء تواجدهما في منطقة التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية، الواقعة بموانئ محافظة البصرة جنوبي العراق.



وأضافت إن هذا الحدث يمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية والأنشطة النفطية في المياه الإقليمية العراقية.



بدورها، وصفت الحكومة العراقية الهجوم بأنه مؤشر مقلق على تصاعد التوتر في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.



وقالت وزارة النفط العراقية إن "أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقيا بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة"، مؤكدة أن الهجوم يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع النقل البحري لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على ملايين السكان في المنطقة والعالم.



ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة ويحفظ الاقتصادين الإقليمي والعالمي.



من جانبه، أعلن الخبير في شؤون النفط والطاقة العراقية، الدكتور ياسر جبار، أن الموانئ الجنوبية للعراق، ولا سيما موانئ التصدير في البصرة، تعد الشريان الرئيس لصادرات النفط العراقية، إذ تمر عبرها النسبة الأكبر من صادرات البلاد النفطية إلى الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن أي تعطل في عمل هذه الموانئ قد ينعكس مباشرة على حجم الصادرات والإيرادات المالية للعراق.



وأوضح أن استهداف الناقلات قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر التأمينية على السفن العاملة في المنطقة، ما قد يدفع شركات النقل البحري إلى رفع تكاليف الشحن أو تجنب بعض الممرات البحرية القريبة من العراق.









