العراق يسلم "الخالدي" للكويت قبل الهرب .. تفاصيل

وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية ما يلي:
"في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا (بإدارة الإنتربول)، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمُعمَّم عنه عربيا ودوليا اعتبارًا من تاريخ 4/12/2023 بناءً على ذمة أحكام قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.
وقد بدأت الواقعة برصد المتهم داخل جمهورية العراق الشقيقة، حيث شكّل على الفور فريقٌ أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكنه من الهروب وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية في جمهورية العراق السيد عبد الأمير الشمري، ومعالي محافظ البصرة السيد أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق الشقيقة على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من ينتهك القانون".
بتعاونٍ مباشرٍ مع جمهورية العراق الشقيقة— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 1, 2025
نجح قطاع الأمن الجنائي في ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ pic.twitter.com/fMu6bHyAom
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