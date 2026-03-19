الخميس 2026-03-19 06:19 ص

العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

الوكيل الإخباري-    أعلن العراق، توقف ضخ إمدادات الغاز الإيراني للعراق بشكل كامل، وخسارة (3000 ميكا واط) من المنظومة الكهربائية للبلاد، نتيجة الأحداث في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة تداعيات الأحداث المتسارعة والخطيرة على المنطقة، توقفت إمدادات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل الأمر الذي خسر المنظومة الكهربائية اكثر من ( 300 ميكا واط ) ".
 
 


