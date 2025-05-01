العراق يُغلق مطار بغداد الدولي مؤقتًا لسوء الأحوال الجوية

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إنه "تم إغلاق مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية، أمام الطائرات المغادرة أو الهابطة، على خلفية العاصفة الغبارية التي شهدتها العاصمة".
وأضاف أن "المجال الجوي العراقي مفتوح والرحلات تسير بانسيابية وبشكل طبيعي، لكن تم إغلاق مطار بغداد أمام الطائرات المغادرة والهابطة على أن تعود الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية.
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