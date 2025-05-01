الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

العراق يُغلق مطار بغداد الدولي مؤقتًا لسوء الأحوال الجوية

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
 
الخميس، 01-05-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت وزارة النقل العراقية، الخميس، مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت لسوء الأحوال الجوية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إنه "تم إغلاق مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية، أمام الطائرات المغادرة أو الهابطة، على خلفية العاصفة الغبارية التي شهدتها العاصمة".


وأضاف أن "المجال الجوي العراقي مفتوح والرحلات تسير بانسيابية وبشكل طبيعي، لكن تم إغلاق مطار بغداد أمام الطائرات المغادرة والهابطة على أن تعود الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية.

 
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