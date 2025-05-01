العراق يُغلق مطار بغداد الدولي مؤقتًا لسوء الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أغلقت وزارة النقل العراقية، الخميس، مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت لسوء الأحوال الجوية.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إنه "تم إغلاق مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية، أمام الطائرات المغادرة أو الهابطة، على خلفية العاصفة الغبارية التي شهدتها العاصمة".