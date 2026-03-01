الأحد 2026-03-01 09:52 م

العراق يمدد إغلاق أجوائه

و
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 08:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة، في ظل تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقالت السلطة في بيان، "إنها قررت تمديد غلق أجواء البلاد أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت واحترازي حتى الثانية عشرة ظهر يوم غد الاثنين، مشيرة الى أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين في ضوء المستجدات الراهنة.

 
 


