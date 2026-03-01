العراق يمدد إغلاق أجوائه

وقالت السلطة في بيان، "إنها قررت تمديد غلق أجواء البلاد أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل مؤقت واحترازي حتى الثانية عشرة ظهر يوم غد الاثنين، مشيرة الى أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين في ضوء المستجدات الراهنة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أغرقنا 9 سفن إيرانية وتم تدمير مقر البحرية
-
الخارجية العُمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد
-
ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم
-
ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي
-
تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي
-
القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة
-
القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش
-
الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية