العراق يمدد إغلاق أجوائه

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة، في ظل تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

