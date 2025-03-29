السبت 2025-03-29 11:43 م
 

العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

خطوط أنابيب في الصحراء.
خطوط أنابيب في الصحراء
 
السبت، 29-03-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري-   وافق العراق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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وقال السوداني، في بيان صادر عنه السبت، إنّ العراق وافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.


وأكّد "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، مشيرا إلى موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".

 
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خطوط أنابيب في الصحراء.

عربي ودولي العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

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