العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

الوكيل الإخباري- وافق العراق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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وقال السوداني، في بيان صادر عنه السبت، إنّ العراق وافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.