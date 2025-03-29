العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

وقال السوداني، في بيان صادر عنه السبت، إنّ العراق وافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.
وأكّد "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، مشيرا إلى موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".
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