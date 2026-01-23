الجمعة 2026-01-23 05:38 م

العراق يوجه رسالة هامة وعاجله لجميع دول العالم

الجمعة، 23-01-2026 04:53 م
الوكيل الإخباري- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمّد شياع السوداني، الجمعة، في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "دول العالم ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي" إلى استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي بعد نقلهم من سوريا إلى العراق.اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني أنه "شدّد على أهمية أن تضطلع دول العالم، ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".

وأكّد العراق، الخميس، أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحقّ هؤلاء المعتقلين.
 
 


