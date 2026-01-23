العراق يوجه رسالة هامة وعاجله لجميع دول العالم

وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني أنه "شدّد على أهمية أن تضطلع دول العالم، ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".
وأكّد العراق، الخميس، أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحقّ هؤلاء المعتقلين.
