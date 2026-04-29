العفو الدولية تدين تدمير إسرائيل للألواح الشمسية بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أدانت منظمة العفو الدولية مواصلة إسرائيل استهداف البنية التحتية المدنية اللبنانية، إذ انتقدت مقطع الفيديو الذي يوثق قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير الألواح الشمسية في جنوب لبنان.





وقالت المنظمة، في منشور على منصة إكس، إن دعواتها السابقة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية المماثلة، باعتبارها جرائم حرب، لم تلقَ استجابة حتى الآن.



وأشارت العفو الدولية إلى أنه منذ وقف إطلاق النار الأخير، لا يزال المدنيون في القرى الحدودية بجنوب لبنان يشهدون تدمير منازلهم وأراضيهم وبنيتهم التحتية.



وأضافت: "يجب على إسرائيل أن توقف التدمير غير القانوني للممتلكات المدنية في جميع أنحاء جنوب لبنان".





