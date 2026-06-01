الإثنين 2026-06-01 01:03 م

الغموض يحيط بمستقبل الرئيس الإيراني بعد تقارير عن استقالته

الوكيل الإخباري-   تزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج فيه بتصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار.اضافة اعلان


وكان مصدر مطلع قد أبلغ موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، أن بزشكيان تقدم برسالة استقالة إلى مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، معتبراً أن الحكومة "أصبحت مستبعدة من القرارات الرئيسية"، وأن أطرافاً متشددة داخل الحرس الثوري باتت تمسك بمفاصل أساسية في إدارة الدولة.

لكن مكتب الرئيس الإيراني سارع إلى نفي تلك التقارير، مؤكداً أن بزشكيان لم يقدم استقالته وأنه "لن يتوقف عن خدمة الشعب الإيراني".

وكانت تقارير غربية عدة أشارت في أوقات سابقة إلى حالة من الانقسام في النظام الإيراني بشأن المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وجاء نفي مكتب بزشكيان بالتزامن مع تصريحات للرئيس الإيراني دعا فيها إلى إعادة النظر في أسلوب القيادة، معتبراً أن "إدارة البلاد لا ينبغي أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، بل يجب أن تشمل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب المواطنين الإيرانيين".
 
 


