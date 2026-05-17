الفلك الدولي يوثق أول ظهور لهلال ذي الحجة في سماء أبو ظبي

وأوضح المركز أن الهلال صُوّر نهارًا بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع له، صباح الأحد 17 أيار 2026 عند الساعة 09:20 بتوقيت الإمارات.
وأشار إلى أن بُعد القمر عن الشمس بلغ 7.8 درجات، فيما بلغ عمره نحو 9 ساعات عند وقت التصوير.
ودعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 17 أيار 2026.
وأوضحت أن هذا اليوم يوافق 29 ذو القعدة بحسب إعلانها السابق المعتمد على الرؤية، فيما يوافق 30 ذو القعدة وفقًا لتقويم أم القرى.
وأضافت أنه في حال ثبوت رؤية الهلال، فمن المتوقع أن يكون يوم الاثنين 18 أيار غرة شهر ذي الحجة، وفي حال عدم ثبوتها يكون يوم الثلاثاء 19 أول أيام الشهر.
