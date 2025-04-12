القبض على باكستانيين بتهمة ترويج مادة "الشبو" في جدة

وبحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، فقد تم توقيف المتهمَين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
عكاظ
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