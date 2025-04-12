السبت 2025-04-12 11:09 م
 

القبض على باكستانيين بتهمة ترويج مادة "الشبو" في جدة

الأمن السعودي يقبض على مقيمين بسبب ترويجهما لمادة "الشبو"
الأمن السعودي يقبض على مقيمين بسبب ترويجهما لمادة "الشبو"
 
السبت، 12-04-2025 08:43 م
الوكيل الإخباري- ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة، بعد اتهامهما بترويج نحو 2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة، المعروفة باسم "الشبو"، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام .اضافة اعلان


وبحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، فقد تم توقيف المتهمَين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عكاظ
 
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