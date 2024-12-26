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القبض على قاضي المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا

سجن صيدنايا
سجن صيدنايا
الخميس، 26-12-2024 07:06 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس غربي سوريا. حسب ما أفاد التلفزيون السوري.اضافة اعلان


وأوضح المصدر ذاته، أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق .
 
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