السبت 2025-06-21 02:56 م
 

القبض عن جاسوس أجنبي بمحافظة يزد الإيرانية

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة تسنيم عن مساعد المدعي العام في محافظة يزد بإيران إلقاء القبض على جاسوس أجنبي لجهاز الموساد.

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وبينت ان الجاسوس زود الموساد بمعلومات عن مواقع بينها مواقع أنظمة دفاع جوي.

 
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