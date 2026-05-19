القضاء الأميركي يفتح ملفاً جديداً ضد حليف مادورو أليكس صعب

الوكيل الإخباري- مثل وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب أمام محكمة أميركية، الاثنين، لمواجهة تهم غسل الأموال، وكونه واجهة للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.





ووجهت محكمة فدرالية أميركية في ميامي إلى رجل الأعمال الكولومبي الأصل، البالغ من العمر 54 عاماً، والحليف المقرب لمادورو، تهمة الإشراف على شبكة استغلت برنامجاً فنزويلياً للمساعدات الغذائية المدعومة لاختلاس الأموال.



وقال تايسن دوفا، مساعد وزير العدل الأميركي، في بيان إن "أليكس صعب يُزعم أنه استخدم مصارف أميركية لغسل مئات الملايين من الدولارات المسروقة من برنامج غذائي فنزويلي مخصص للفقراء، بالإضافة إلى عائدات بيع النفط الفنزويلي بطريقة غير مشروعة".



وكان صعب، الذي رُحّل إلى الولايات المتحدة السبت، قد انخرط في العمل السياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز.



وفي عهد مادورو، اتُّهم بالعمل كواجهة وتبييض الأموال، لكنه مُنح الجنسية الفنزويلية وجواز سفر دبلوماسياً.



وبعد أن فُرضت عليه عقوبات أميركية لأول مرة عام 2019، اعتُقل صعب في الرأس الأخضر عام 2020، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي، لكنه أُطلق سراحه عام 2023 في إطار صفقة تبادل سجناء مع فنزويلا.



وتولى صعب وزارة الصناعة عام 2024، ولكن بعد اعتقال القوات الأميركية لمادورو في كراكاس مطلع هذا العام، أقالته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز من جميع مناصبه.







