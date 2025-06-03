القضاء الكندي يتحرك ضد "مزدوجي الجنسية" بسبب جرائم حرب في غزة

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة تورونتو ستار الكندية أن الشرطة الفيدرالية الكندية (شرطة الخيالة الملكية) فتحت تحقيقًا جنائيًا رسميًا في شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تتعلق بعدد من الجنود الذين يحملون الجنسيتين الكندية والإسرائيلية وخدموا في الجيش الإسرائيلي، لا سيما خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

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