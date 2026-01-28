القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

08:54 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.





ويتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف.

