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القناة 12: ترامب يريد اتفاقا مع إيران بأي ثمن

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 05-08-2026 01:18 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، إن إسرائيل لا تتلقى معلومات مباشرة من الولايات المتحدة بشأن سير المفاوضات مع إيران، مؤكدة أن معظم المعلومات التي تصلها تتم بشكل غير مباشر. وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسم بالغموض والضبابية والتقلب.اضافة اعلان


ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب ومستشاريه يسعون إلى التوصل لاتفاق مع إيران "بأي ثمن"، معتبراً أن طهران تدرك ذلك. وأضاف أن المسار الحالي يبدو دبلوماسياً، لكنه أشار إلى أن التطورات المقبلة ستحدد اتجاه الأمور.
 
 


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