القناة 12: ترامب يريد اتفاقا مع إيران بأي ثمن

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب ومستشاريه يسعون إلى التوصل لاتفاق مع إيران "بأي ثمن"، معتبراً أن طهران تدرك ذلك. وأضاف أن المسار الحالي يبدو دبلوماسياً، لكنه أشار إلى أن التطورات المقبلة ستحدد اتجاه الأمور.
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