السبت 2025-03-22 02:20 ص
 

القنصلية العراقية في إسطنبول تتعرض لإطلاق نار

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جانب من الاحتجاجات في اسطنبول
 
السبت، 22-03-2025 12:34 ص

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Cumhuriyet التركية بأن هجوما على القنصلية العامة العراقية في إسطنبول وقع باستخدام بندقية. وهذا ما أكدته وزارة الخارجية العراقية في بيان لها مساء أمس الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن "القنصلية العامة لجمهورية العراق في منطقة شيشلي بإسطنبول تعرضت لهجوم بأسلحة ذات ماسورة طويلة".

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ووفقا للمعلومات الواردة من الشرطة، لم يصب أحد بأذى في الهجوم، وتم تحذير رجال الشرطة بضرورة تعزيز الأمن وارتداء السترات الواقية من الرصاص.

 

RT

 
 
gnews

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