القنصلية العراقية في إسطنبول تتعرض لإطلاق نار

وذكرت الصحيفة أن "القنصلية العامة لجمهورية العراق في منطقة شيشلي بإسطنبول تعرضت لهجوم بأسلحة ذات ماسورة طويلة".
ووفقا للمعلومات الواردة من الشرطة، لم يصب أحد بأذى في الهجوم، وتم تحذير رجال الشرطة بضرورة تعزيز الأمن وارتداء السترات الواقية من الرصاص.
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