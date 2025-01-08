القوات النيجيرية تصد هجوما لبوكو حرام في بورنو وتقتل 34 مسلحاً

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال إدوارد بوبا إن الاشتباكات وقعت يوم السبت في قرية سابون جاري عندما نصب مسلحون كمينًا لقوات عائدة إلى قاعدة عسكرية.
وأضاف أن المسلحين ينتمون لجماعتي بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وكانوا يستقلون دراجات نارية وشاحنات محملة ببنادق.
وأشار إلى أن القوات النيجيرية تصدت بنجاح للهجوم، بدعم من ميليشيا قوة المهام المدنية المشتركة ومجموعات المتطوعين.
وقال بوبا إن 6 جنود قُتلوا في الاشتباك بينما أصابت عبوة ناسفة بدائية قائدًا للمتطوعين.
وأضاف أن القوات الجوية النيجيرية نفذت أيضًا غارات على المسلحين الفارين مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والمصابين.
وتواجه نيجيريا تمردًا مسلحًا منذ 16 عامًا في شمال شرق البلاد، تقوده في المقام الأول جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا المنبثق عنها، مما أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، بما في ذلك عمليات نزوح جماعي وأزمة إنسانية.
الجزيرة
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