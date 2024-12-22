القيادة العامة في سوريا تكلف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع

وأعلنت القيادة العامة في سوريا أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
- مرهف أبو قصرة (40 عاما):
- معروف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
- من مواليد مدينة حلفايا شمالي حماة.
- شغل سابقا منصب القائد العام للجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام".
وكانت أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.
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