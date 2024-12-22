القيادة العامة في سوريا تكلف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بأن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا كلفت مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.



وأعلنت القيادة العامة في سوريا أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

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- مرهف أبو قصرة (40 عاما):



- معروف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".



- من مواليد مدينة حلفايا شمالي حماة.



- شغل سابقا منصب القائد العام للجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام".

- مهندس زراعي تخرج في جامعة دمشق ونزحه نظام الأسد مع عائلته إلى إدلب.



وكانت أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

RT