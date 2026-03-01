القيادة المركزية الأمريكية: لا خسائر بشرية في الضربات الإيرانية على قواتنا

12:26 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي لم يتكبد أي خسائر بشرية خلال الهجمات الإيرانية التي شملت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، رداً على ضربات أمريكية وإسرائيلية. اضافة اعلان





وأوضحت القيادة في بيان أن "الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية كانت محدودة ولم تؤثر على سير العمليات العسكرية".



كما أفاد الجيش الأمريكي بأن القوات الأمريكية استهدفت منشآت للقيادة والسيطرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.



وفي بيان سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الغضب العارم"، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران يوم السبت 28 فبراير، بزعم تحييد ما وصف بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام في طهران ومنعه من امتلاك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة والعالم. وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول أخرى بالمنطقة.



وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" رداً على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف إيران في وقت سابق من اليوم السبت.



وشنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر.



كما استهدفت إيران بصواريخ باليستية عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات، على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.





