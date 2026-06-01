الإثنين 2026-06-01 04:46 م

القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخين إيرانيين استهدفا قواتنا في الكويت

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، إن القوات الأميركية اعترضت بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتٍ تابعةً لها في الكويت ليل الأحد.

اضافة اعلان


وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه تم تدمير الصاروخين الإيرانيين، مؤكدةً أن القوات الأميركية الموجودة هناك لم تُصب بأذى وستبقى في حالة يقظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل يدعو القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار تأخير الدوام دعماً للمنتخب

العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

ب

عربي ودولي إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

F

أخبار محلية الملك يفتتح ويطلق مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن

لا

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

ل

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار

بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار محلية بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

ا

شؤون برلمانية القاضي يترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي في مجلس النواب



 
 






الأكثر مشاهدة

 