القيادة المركزية الأميركية: قصفنا قرابة 2000 هدف في إيران

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت قرابة 2000 هدف داخل إيران، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو مواقعها.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي مسقط
-
"الطاقة الذرية": لا أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية
-
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني
-
الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق
-
عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية
-
إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران