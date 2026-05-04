القيادة المركزية الأميركية: لم تتعرض أي سفينة لضربات بمضيق هرمز

الإثنين، 04-05-2026 03:53 م
الوكيل الإخباري-  قالت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، إنه لم يتم ضرب أي سفينة تابعة للبحرية الأميركية، وذلك ردا على تقارير إيرانية تؤكد أنه تم إجبار سفينة حربية أميركية على العدول عن دخول المضيق.اضافة اعلان


وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر أن صاروخين أصابا سفينة حربية أميركية بالقرب من جزيرة جاسك، بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية.

وأضافت المصادر أن السفينة الحربية الأميركية عادت أدراجها.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بأن البحرية الإيرانية منعت سفنا حربية أميركية من دخول منطقة مضيق هرمز.
 
 


