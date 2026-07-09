الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

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الوكيل الإخباري- اعتبر الكرملين الخميس أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "كلّما زاد هجوم نظام كييف على بنيتنا التحتية، اضطررنا إلى توسيع المنطقة الأمنية" على الجبهة. وأضاف "قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنّه روسيا في أوكرانيا منذ شباط 2022.









