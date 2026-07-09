وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "كلّما زاد هجوم نظام كييف على بنيتنا التحتية، اضطررنا إلى توسيع المنطقة الأمنية" على الجبهة. وأضاف "قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنّه روسيا في أوكرانيا منذ شباط 2022.
-
أخبار متعلقة
-
نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا
-
"الصحة العالمية": إصابات السرطان تقترب من 35 مليون حالة سنويا
-
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
-
الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب
-
وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين
-
السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر
-
الجيش الكويتي: اعترضنا 3 صواريخ باليستية و 10 طائرات مسيرة أطلقت من إيران
-
الداخلية البحرينية تناشد مواطنيها التوجه إلى مكان آمن