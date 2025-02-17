الكرملين: المحادثات الروسية الأميركية في الرياض تهدف لاستعادة العلاقات الثنائية

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، "وزير الخارجية الروسي لافروف ومساعد الرئيس الروسي أوشاكوف يتوجهان إلى الرياض بتعليمات من الرئيس بوتين لإجراء مفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة. سيخصص الاجتماع في المقام الأول لاستعادة العلاقات بين البلدين".
بترا
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