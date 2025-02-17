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الكرملين: المحادثات الروسية الأميركية في الرياض تهدف لاستعادة العلاقات الثنائية

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 03:04 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي للمشاركة في المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء، مبينة أن المحادثات تهدف إلى استعادة العلاقات الثنائية بين الجانبين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، "وزير الخارجية الروسي لافروف ومساعد الرئيس الروسي أوشاكوف يتوجهان إلى الرياض بتعليمات من الرئيس بوتين لإجراء مفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة. سيخصص الاجتماع في المقام الأول لاستعادة العلاقات بين البلدين".

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