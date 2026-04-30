الكرملين: بوتين بحث حرب إيران في اتصال هاتفي مع ترامب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخميس، 30-04-2026 12:42 ص

الوكيل الإخباري-   اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفاد مستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف الأربعاء، مشيرا إلى أن الرئيسين ركّزا بشكل أساسي على الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وقال أوشاكوف إن "الرئيسين أوليا اهتماما خاصا للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج".
وأضاف أن "بوتين يعتبر قرار ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قرارا صائبا، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموما على استقرار الوضع".

 
 


gnews

