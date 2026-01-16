الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران هاتفيا

12:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761175 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط وإيران خلال اتصال هاتفي. اضافة اعلان





وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

تم نسخ الرابط





