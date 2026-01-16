الجمعة 2026-01-16 02:43 م

الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران هاتفيا

رئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الجمعة، 16-01-2026 12:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط وإيران خلال اتصال هاتفي.اضافة اعلان


وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
 
 


